81 سالہ امریکی صدر جوبائیڈن یادداشت کھو بیٹھے؟

واشنگٹن: امریکی صدر جوبائیڈن نے عوام سے اپنی تقریر میں 24 سال قبل انتقال کرجانے والے فرانسیسی صدر کو زندہ بنا دیا اور ان سے حال ہی ملاقات کا واقعہ بھی سنا دیا۔

سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انتخابی مہم کے سلسلے میں ایک جلسہ عام سے خطاب میں جوبائیڈن نے بتایا کہ وہ 2021 میں فرانس کے سابق صدر فرینکوئس مٹرینڈ سے ملے تھے۔

امریکی صدر نے مزید کہا کہ فرانسیسی صدر سے یہ ملاقات کافی خوشگوار رہی تھی اور یہ ملاقات میرے صدر بننے کے فوری بعد جی-7 ممالک کے اجلاس میں ہوئی تھی۔

خیال رہے کہ جن فرانسیسی صدر کا زکر جوبائیڈن نے کیا، ان کا انتقال 1996 میں ہوچکا ہے جب کہ امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ ان سے 2021 میں ملاقات ہوئی ہے۔

Biden recalls his recent meeting with French President François Mitterrand at a G7 meeting in 2021.

One issue, HE DIED IN 1996 pic.twitter.com/ws9NsBXAwB

