گلوکار ابرار الحق کا الیکشن نہ لڑنے کا اعلان

پاکستان کے معروف گلوکار ابرار الحق نے 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات میں بطورِ امیدوار حصہ نہ لینے کا اعلان کردیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر جاری کیے گئے بیان میں ابرار الحق نے کہا کہ “میں الیکشن نہیں لڑ رہا ہوں، میں اپنے کاغذات بروقت واپس نہیں لے سکا”۔

ابرار الحق نے کہا کہ “میرے لیے زیادہ ضروری تھا کہ میں ایک سنگل ووٹ کی اہمیت کا پیغام آپ تک پہنچا سکوں، اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو”۔

سوشل میڈیا پر خبریں زیرِ گردش تھیں کہ ابرار الحق بھی اس بار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، جس کے بعد گلوکار نے یہ وضاحتی بیان جاری کیا۔

I am not contesting election 2024. I couldn’t withdraw my documents in time therefore I thought it is appropriate to give a public message as even a single vote counts . May Allah swt bless Pakistan and Pakistanis.

