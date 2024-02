بلاول بھٹو زرداری کا انتخابی نتائج میں سست روی پر تشویش کا اظہار

کراچی: پاکستان پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے انتخابی نتائج میں سست روی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔

بلاول بھٹو نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ انتخابی نتائج ناقابل یقین حد تک سست روی کا شکار ہیں، پاکستان پیپلزپارٹی کے لئے ابتدائی انتخابی نتائج حوصلہ افزا ہیں۔

انہوں نے کہا کہ پی پی پی امیدوار اور پی پی پی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار انتخابی نتائج میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کررہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آخر میں حتمی نتائج کیا ہوتے ہیں۔

Results are incredibly slow coming in. However, initial results are very encouraging ! PPP candidates and independents whom we have supported/ engaged with seem to be doing well! Let’s see what the final tally is in the end… ✌️

