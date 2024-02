پی ٹی آئی نے قومی کی 170 سے زائد نشستیں جیت کر دو تہائی اکثریت حاصل کرلی، عمران خان

راولپنڈی: پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں دو تہائی اکثریت حاصل کرلی۔

پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن میں فتح کے بعد اڈیالہ جیل میں قید بانی چیئرمین عمران خان کی مصنوعی ذہانت کی مدد سے بنائی گئی ویڈیو پی ٹی آئی نے بانی چیئرمین کے اکاؤنٹ سے شیئر کی۔

اے آئی کی مدد سے بنائی گئی ویڈیو میں عمران خان نے قوم سے خطاب میں دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی قومی اسمبلی کی 170 سے زائد نشستیں جیت کر دو تہائی اکثریت حاصل کرچلی ہے۔

انہوں نے کہا کہ ’آپ (قوم) نے ہمیں ووٹ دے کر پاکستان میں حقیقی جمہوریت کی بنیاد رکھی ہے۔ میں آپ سب کو 2024 کے انتخابات جیتنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، مجھے پورا یقین تھا کہ آپ سب ووٹ ڈالنے کے لیے باہر آئیں گے۔ بڑے پیمانے پر ٹرن آؤٹ نے سب کو حیران کر دیا اور آپ نے میرا مان رکھا ہے‘۔

Chairman Imran Khan’s victory speech (AI version) after an unprecedented fightback from the nation that resulted in PTI’s landslide victory in General Elections 2024. pic.twitter.com/Z6GiLwCVCR

