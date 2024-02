پاکستان میں انتخابات 2024 کے نتائج میں تاخیر، صارفین نے میمز بنا ڈالیں

پاکستان میں عام انتخابات 2024 کے نتائج کے طویل انتظار نے جہاں قومی اور عالمی سطح پر غم و غصے اور خدشات کو جنم دیا، وہیں اس نے انٹرنیٹ پر صارفین کو اس حوالے سے دلچسپ میمز بنانے کا بھی موقع دیا۔

سیاسی، معاشی اور سیکورٹی کے بحرانوں کا سامنا کرتے ہوئے پاکستانیوں نے مزاح کو تنقید کے بہترین ذریعے کے طور پر استعمال کیا۔

صارفین نے میمز میں سیاست دانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے ہلکے پھلکے طنز ومزاح کے ساتھ الیکشن کے نتائج سے متعلق حقائق کو اجاگر کیا اور ساتھ بلاول بھٹو زرداری اور دیگر سیاسی شخصیات کو بھی اپنے مزاح کا نشانہ بنایا۔

رواں سال انتخابات میں متعدد آزاد امیدواروں کی وجہ سے بیلٹ پیپرز کا غیر معمولی ڈیزائن بھی تفریح ​​کا سامان بنا۔ صارفین نے ان کا موازنہ ایموجی کی بورڈز سے کیا۔

ایک صارف کا کہنا تھا کہ 2024 کے اس انتخابات سے متعلق میری پیشگوئی یہی ہے کہ نتائج آجائیں گے۔

all this hungama for an election jiska ballot looked like this: pic.twitter.com/9R4V7Sh6GZ — rameen (@rameenwhile) February 8, 2024

My female cousin messed up her vote while folding pic.twitter.com/oLcDhGneZD — AbDullah (@AbDmeHar0099o) February 8, 2024