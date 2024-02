عفت عمر نے عون چوہدری کی جیت کو الیکشن 2024 کا سب سے بڑا مذاق قرار دیدیا

لاہور: معروف اداکارہ و میزبان عفت عمر نے عام انتخابات میں استحکام پاکستان پارٹی (آئی پی پی) کے امیدوار عون چوہدری کی جیت کو مذاق قرار دے دیا۔

لاہور کے این اے 128 سے استحکام پاکستان پارٹی ( آئی پی پی) کے عون چوہدری اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار سلمان اکرم راجا نے الیکشن لڑا تھا جس میں عون چوہدری ایک لاکھ 72 ہزار576 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔

سلمان اکرم راجا کی شکست اور عون چوہدری کی جیت پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے اداکارہ عفت عمر نے سوشل میڈیا کا رُخ کیا۔

عفت عمر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ سلمان اکرم راجا کا ہارنا اور عون چوہدری کا جیتنا الیکشن 2024 کا سب سے بڑا مذاق ہے۔

@salmanAraja losing and Aun chaudry winning is the biggest joke from these elections.Stop this bullshit now and accept it’s out of your hands now.Jaisa bhi hai public wants him,this is a reality so face it.

— Iffat Omar Official (@OmarIffat) February 9, 2024