عفت عمر کا مسلم لیگ (ن) کو اپوزیشن میں بیٹھنے کا مشورہ

معروف پاکستانی اداکارہ و میزبان عفت عمر نے عام انتخابات 2024 کے نتائج کے بعد مسلم لیگ (ن) کو اپوزیشن میں بیٹھنے کا مشورہ دیا ہے۔

عفت عمر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر جاری کی گئی اپنی پوسٹ میں کہا کہ مسلم لیگ (ن) کو میرا آخری اور واحد مشورہ ہے کہ آپ عوامی مینڈیٹ کو خوش اسلوبی سے قبول کریں اور اپوزیشن میں بیٹھیں ورنہ آپ اپنی صداقت اور عوام میں اپنا اعتبار مزید کھو دیں گے۔

اُنہوں نے کہا کہ ایسا کرنے سے آپ کے حامی بھی آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کی زیادہ عزت کریں گے۔

اداکارہ نے مسلم لیگ (ن) کے لیڈران سے مخاطب ہوتے ہوئے مزید کہا کہ ایک حقیقی سیاستدان کی طرح کام کریں۔

My last and only advice to PMLN,gracefully accept public mandate and sit in opposition or you will further lose your authenticity.Your supporters will still support you and respect u more.Act like a real politician

— Iffat Omar Official (@OmarIffat) February 10, 2024