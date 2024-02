شاہ رخ خان کا اہلیہ کو تحفے میں پلاسٹک کے سستے جھمکے دینے کا انکشاف

ممبئی: بالی ووڈ کے میگا اسٹار شاہ رخ خان نے انکشاف کیا ہے کہ اُنہوں نے اپنے پہلے ویلنٹائنز ڈے (محبتوں کا عالمی دن) پر اپنی اہلیہ گوری خان کو پلاسٹک کے سستے جھمکے دیے تھے۔

14 فروری کو دنیا بھر میں محبتوں کا عالمی دن یعنی ویلنٹائنز ڈے منایا جاتا ہے، اس دن لوگ اپنے پیاروں سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے تحفے دیتے ہیں جن میں سرِفہرست گلاب کے پھول اور چاکلیٹس ہوتی ہیں۔

ویلنٹائنز ڈے میں چند دن باقی ہیں اور ایسے میں بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کا پرانا ٹوئٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہورہا ہے جس میں اُنہوں نے گوری خان کو دیے گئے تحفے کے بارے میں بتایا تھا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر ایک مداح نے شاہ رخ خان سے پوچھا تھا کہ اُنہوں نے گوری خان کو اپنے پہلے ویلنٹائنز ڈے پر کونسا تحفہ دیا تھا؟

مداح کے سوال کا جواب دیتے ہوئے شاہ رخ خان نے کہا تھا کہ مجھے جہاں تک یاد ہے تو ہمارے پہلے ویلنٹائنز ڈے کو تقریباََ 34 برس ہوچکے ہیں اور میں نے گوری خان کو گلابی رنگ کے پلاسٹک کے جھمکے تحفے میں دیے تھے۔

شاہ رخ خان نے یہ ٹوئٹ سال 2023 میں کیا تھا جوکہ اب ایک سال بعد ویلنٹائنز ڈے کے موقع پر وائرل ہورہا ہے۔

If I remember correctly it’s been what 34 years now….a pair of pink plastic earrings I think… https://t.co/pRY2jxl41B

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 14, 2023