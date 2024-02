قطری وزیراعظم کا بالی وڈ کنگ شاہ رخ خان کا استقبال، تصویر وائرل

دوحہ: قطری وزیراعظم شیخ محمد بن عبدالرحمان بن جاسم الثانی کی طرف سے بالی وڈ کنگ شاہ رخ خان کے استقبال کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔

بھارتی اداکار اپنے دورہ قطر کی وجہ سے میڈیا کی سرخیوں میں ہیں اور انہیں قطر میں جاری ایشین فٹبال کنفیڈریشن کی طرف سے شاندار استقبالیہ دیا گیا۔

Qatar Prime Minister HE Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani welcomes Bollywood Superstar Shah Rukh Khan as he attends AFC Final in Doha as Special Guest of Honor.

World’s biggest star for a reason @iamsrk #Qatar #ShahRukhKhan #Doha #Bollywood #SRK… pic.twitter.com/f5JcsDDZk2

— Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) February 11, 2024