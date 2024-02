حماد اظہر کی انتخابات میں مداخلت کے خلاف عالمی عدالت سے رجوع کرنے کی تجویز

لاہور: پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رہنما حماد اظہر نے اپنی پارٹی کو تجویز دی ہے کہ انتخابات میں مداخلت کے خلاف عالمی عدالت میں درخواست دائر کی جائے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر حماد اظہر نے کہا کہ ‘میں اپنی جماعت کی کور کمیٹی (سی سی) کو تجویز دوں گا کہ پاکستان میں جمہوری عمل میں مداخلت، آئین کی خلاف ورزی اور انسانیت کے خلاف جرائم کے ارتکاب کے خلاف عالمی عدالت میں درخواست دائر کی جائے’۔

رہنما پی ٹی آئی نے کہا کہ ‘ہماری عدلیہ کو جمہوریت اور آئین کے حق میں کھڑے ہونے کا وقت ہے’۔

I will be proposing to our party’s CC to move a petition in international courts against interference in the democratic process, subversion of constitution & crimes against humanity committed in Pakistan. Time for our own judiciary to wake up & stand for democracy & constitution.

