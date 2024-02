بھول بھلیاں 3 میں ودیا بالن کی بطور منجولیکا واپسی

ممبئی: بالی ووڈ اداکارہ ودیا بالن بھول بھولیاں 3 میں اپنا مشہور زمانہ کردار دوبارہ ادا کریں گی۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق اداکارہ ودیا بالن سپر ہٹ فلم سیریز بھول بھلیاں کی نئی فلم بھول بھلیاں 3 میں ایک بار پھر منجولیکا کے روپ میں اسکرین پرجلوہ گر ہوں گے۔

بھول بھلیاں 3 میں اہم کردار نبھانے والے اداکار کارتک آریان نے ودیا بالن کے فلم کی کاسٹ کا حصہ بننے کی خبر سوشل میڈیا پر مداحوں سے شئیر کی۔

کارتک آرین نے ایکس (ٹوئٹر) پر بھول بھلیاں میں شامل ودیا بالن کا مشہور گانا شئیرکرتے ہوئے کہا کہ منجولیکا کی بھول بھلیاں کی دنیا میں پھر واپسی ہورہی ہے۔ ودیا بالن کو پرجوش انداز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔

And its happening

Og Manjulika is coming back to the world of BhoolBhulaiyaa

Super thrilled to welcome @vidya_balan ❤️‍

This Diwali is going to be crackling #BhoolBhulaiyaa3 @BazmeeAnees @TSeries #BhushanKumar pic.twitter.com/ZsqckmyUl0

— Kartik Aaryan (@TheAaryanKartik) February 12, 2024