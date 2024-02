پی ایس ایل9؛ کھلاڑیوں کے بعد کمنٹری کیلئے بھی جزوی دستیابی

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے نویں ایڈیشن کیلئے کمنٹری پینل میں شامل کیے جانے والے سابق کرکٹر و کمنٹیر رمیز راجا پورے سیزن کیلئے ٹورنامنٹ کا حصہ نہیں ہوں گے۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر (ایکس) پر ٹوئٹ کرتے ہوئے مداحوں کو بتایا کہ پاکستان سپر لیگ میں کمنٹری کی آفر ملنے سے قبل بنگلہ دیش پریمئیر لیگ کو سائن کرلیا تھا اور فرائض کی انجام دہی کے باعث پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) تمام میچز میں کمنٹری کے فرائض سرانجام نہیں دے سکوں گا۔

انہوں نے کہا کہ راولپنڈی اور کراچی میں دوسرے مرحلے کے میچز کے دوران کمنٹری پینل کا حصہ ہوں گا۔

واضح رہے کہ گزشتہ سیزن میں رمیز راجا کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ اختلاقات کے باعث کمنٹری پینل کا حصہ نہیں بنایا گیا تھا، جس پر سابق کرکٹر نے شکوہ بھی کیا تھا۔

قبل ازیں گزشتہ دنوں پی سی بی نے کمنٹری پینل کا اعلان کیا تھا جس میں سابق آسٹریلوی کپتان مائیکل کلارک کے علاوہ ایان بشپ، ڈینی موریسن، سائمن ُڈول، پومی ایم بنگوا، مارک بوچر ، ڈومینک کارک اور مائیک ہیزمین شامل ہیں۔

پاکستانی کمنٹیٹرز میں رمیز راجہ ، وقار یونس، بازید خان، اور عامر سہیل کے ساتھ عروج ممتاز، ثنا میر اور مرینہ اقبال شامل ہیں ۔ طارق سعید اور علی یونس اس ایکشن کو اردو میں بیان کریں گے۔ ایرن ہالینڈ اور زینب عباس پی ایس ایل 9 کے دوران پریزنٹر ہوں گی۔

Thank you all for your PSL comeback wishes. I am humbled.

I had already signed up for BPL when I got the offer of PSL so will be joining the last leg of Pindi and khi. Let’s hope it’s a great tournament.

— Ramiz Raja (@iramizraja) February 13, 2024