طاہر شاہ کا ہالی وڈ ڈیبیو فلم سے قبل نیا گانا ریلیز کرنے اعلان

لاہور: سوشل میڈیا سے شہرت حاصل کرنے والے پاکستانی گلوکار طاہر شاہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہالی وڈ ڈیبیو فلم سے قبل ایک میوزک ویڈیو ریلیز کرنے جارہے ہیں۔

گلوکار کی ٹیم کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اعلان کیا گیا ہے کہ طاہر شاہ مداحوں کے مطالبے کو پورا کرتے ہوئے جلد نیا گانا ریلیز کریں گے۔

اعلان میں یہ بھی بتایا گیا کہ نیا گانا گلوکار کی ہالی وڈ ڈیبیو فلم سے قبل آرہا ہے اور اسے طاہر شاہ کے آفیشل یوٹیوب چینل پر جاری کیا جائے گا۔

On the occasion of this lovely Valentine’s Day, We would like to inform Taher Shah’s admirers that he will fulfill their demand about the release of the new music video. Therefore before the release of his upcoming Eye to Eye Hollywood movie, we will release his music video and… pic.twitter.com/CpuuovvNYb

— TAHER SHAH (@TaherShahh) February 14, 2024