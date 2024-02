فضل الرحمان سے ملاقات میں پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا انتخابی نتائج نہ ماننے پر اتفاق

اسلام آباد: پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے وفد کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر اُن کی ملاقات ہوئی جس میں ملک میں مبینہ انتخابی دھاندلی کیخلاف تحریک سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ دونوں جماعتوں نے انتخابی نتائج کو مسترد کردیا۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کا وفد اسد قیصر کی سربراہی میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچا، وفد میں عامر ڈوگر، بیرسٹر سیف اور فضل احمد شامل تھے۔

مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی وفد کا خیر مقدم کیا اور ملاقات شروع ہوئی جس میں حالیہ انتخابات اور سیاسی صورت حال پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں حالیہ انتخابات میں مبینہ دھاندلی سمیت تحفظات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

Foes become friends: A PTI delegation is at Maulana Fazlur Rehman’s residence in Islamabad. The possibility of a new parliamentary alliance cannot be ruled out. pic.twitter.com/m7DnZAmnUP

— Roohan Ahmed (@Roohan_Ahmed) February 15, 2024