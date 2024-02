انوشکا اور کوہلی کے دوسرے بچے کی پیدائش لندن میں ہونے کی خبریں گرم

بالی ووڈ اسٹار انوشکا شرما اور بھارتی کرکٹر ویرات کوہلی سے متعلق یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اس جوڑی کے دوسرے بچے کی پیدائش بھارت کے بجائے لندن میں ہوگی۔

بھارتی میڈیا کے مطابق بزنس مین ہرش گوئنکا نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر انوشکا شرما اور ویرات کوہلی کے دوسرے بچے کی پیدائش سے متعلق پوسٹ کرکے تہلکہ مچا دیا۔

ہرش گوئنکا نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ اگلے چند دنوں میں ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ بچہ اپنے والد کی طرح کرکٹر بنے گا یا پھر اپنی والدہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فلم اسٹار بنے گا۔

بھارتی بزنس مین نے اپنی پوسٹ میں یہ انکشاف بھی کیا کہ انوشکا شرما اور ویرات کوہلی کے دوسرے بچے کی پیدائش لندن میں ہوگی۔

ہرش گوئنکا نے اپنی پوسٹ میں انوشکا شرما اور ویرات کوہلی کا نام نہیں لیا لیکن اُنہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اشارہ دے دیا ہے کہ یہ جوڑی بہت جلد لندن میں اپنے دوسرے بچے کو خوش آمدید کہنے والی ہے۔

A new baby is to be born in the next few days! Hope the baby takes India to great heights like the greatest cricketing father. Or will it follow the mother and be a film star? #MadeInIndia #ToBeBornInLondon

— Harsh Goenka (@hvgoenka) February 13, 2024