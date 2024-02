مریم نواز کا خاتون لیگی رہنما کا ہاتھ جھڑکنے پر فیصل واوڈا کی کڑی تنقید

کراچی: سابق وفاقی وزیر فیصل واوڈا نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے خاتون لیگی رہنما عظمی کاردار سے حقارت آمیز رویہ اختیار کرنے پر انہیں کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔

سماجی روابط کی ویب سائٹ ’’ایکس‘‘ پر انہوں نے مریم نواز کو ’’بزار 2‘‘ کہہ کر مخاطب کیا اور کہا کہ ’’میاں صاحب کی اس عبرت ناک سیاسی حالت کے بعد، بجائے اللہ کا ڈر ہو بزدار 2 کی اکڑ اور حقارت تو ایسی ہے جیسے پاکستان میں ڈالر 200 روپے کا، پیٹرول 150روپے، روٹی 10 روپے کی بجائے 5 روپے کی ہے‘‘۔

انہوں نے مزید کہا کہ ’’یہ بزدار 2 صرف 98 ووٹوں سے جیتی ہیں اور اگر اس کے بھی قانون اور آئین کے ٹھیکیداروں نے ڈبے کھول دیے تو پھر پنجاب اسمبلی میں نہیں رائے ونڈ کے محل میں ہی ایسی حرکت ہو سکتی ہے۔

فیصل واوڈا نے مزید کہا کہ ’’یہ ہے عوام کو IF You Love Me I Love You Too کہنے والوں کا اصل چہرہ، اللہ تعالی اس ملک اور پنجاب کی عوام پر رحم کرے‘‘۔