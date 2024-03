صارف کو امیزون پر آئی فون 15 کہہ کر خراب اسمارٹ فون ڈلیور کر دیا گیا

سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ کے ایک صارف نے حال ہی میں ایک پوسٹ شیئر کی ہے جس میں اس نے امیزون ڈلیوری میں موصول ہونے والے جعلی آئی فون کو لے کر غصے کا اظہار کیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ‘گبر سنگھ’ نامی ایکس صارف جس کے 1.5 ملین سے زیادہ فالوورز ہیں، نے ایک اسمارٹ فون کی تصویر شیئر کی جس میں اس نے دعویٰ کیا کہ یہ فون اسے ایمیزون سے “آئی فون 15″ کہہ کر ڈلیور کیا گیا ہے۔

انہوں نے پروڈکٹ کی ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے شکایت کی کہ بدقسمتی سے (اس فون میں تو) فوٹو ایپ نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔

Waah @amazonIN delivered a Fake iPhone 15. Seller is Appario. Tagged with “Amazon choice” No cable in the box. Total Dabba. Has anyone faced similar issue? pic.twitter.com/QjUqR7dKSU

— Gabbar (@GabbbarSingh) February 23, 2024