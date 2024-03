سلمان خان نے ریلیز سے قبل فلم 'بڑے میاں چھوٹے میاں' کو سُپر ہِٹ قرار دیدیا

ممبئی: بالی ووڈ کے دبنگ اسٹار سلمان خان نے کہا ہے کہ اکشے کمار اور ٹائیگر شروف کی نئی آنے والی فلم ‘بڑے میاں چھوٹے میاں’ سُپر ہٹ فلم ثابت ہوگی۔

26 مارچ کو اکشے کمار اور ٹائیگر شروف کی فلم ‘بڑے میاں چھوٹے میاں’ کا ٹریلر ریلیز ہوا، فلم کے ٹریلر کو جہاں مداحوں کی جانب سے خوب پسند کیا گیا تو وہیں میگا اسٹار سلمان خان نے بھی ٹریلر دیکھ کر اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق سلمان خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر جاری کی گئی اپنی پوسٹ میں اکشے کمار اور ٹائیگر شروف کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے ٹریلر بہت زیادہ پسند آیا۔

اداکار نے فلم سے متعلق بڑی پیشگوئی کرتے ہوئے کہا کہ ‘بڑے میاں چھوٹے میاں’ باکس آفس پر بہت بڑی سُپر ہٹ فلم ثابت ہوگی۔

انہوں نے یہ بھی امید ظاہر کی کہ ہدایتکار علی عباس ظفر اس فلم سے ‘سلطان’ اور ‘ٹائیگر زندہ ہے’ کے باکس آفس پر تمام ریکارڈ توڑ دیں گے۔

سلمان خان نے علی عباس ظفر سے مخاطب ہوتے ہوئے مزید کہا کہ اُمید ہے کہ اس فلم کے ذریعے آپ بھارت کو اور بھارت آپ کو عیدی دے گا۔

‘Bade Miyan Chote Miyan’, akki n tiger best of luck for the movie yeh bohut badi hit hogi . Loved the trailer and Ali u need to break tiger n sultan ka record with this one. Umeed hai ke Hindustan ko aap aur aap ko Hindustan Eidi dengein…@akshaykumar @iTIGERSHROFF… pic.twitter.com/bMCIGGDeOI

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) March 26, 2024