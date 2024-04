لاہور میں جرمن سفیر کی تقریر کے دوران فلسطین کے حق میں احتجاج

لاہور میں ہونے والی انسانی حقوق کی کانفرنس میں فلسطین کے حامی نوجوانوں نے جرمن سفیر کی تقریر کے دوران شدید احتجاج کرتے ہوئے غزہ کے عوام کی حمایت میں نعرے لگائے۔

لاہور کے مقامی ہوٹل میں 5 ویں عاصمہ جہانگیر کانفرنس کا آغاز ہوگیا جس میں غیر ملکی سفارتکاروں سمیت معروف شخصیات شریک ہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے بھی تقریب میں شرکت کی۔

PSC exposed the hypocrisy of German Ambassador questioning him on the role of Germany in Palestinian Genocide. The organizers of AJ Conf forcefully silenced the voices of students while platforming the facilitators of Pal Gen. #Ajconference #FreePalestine #germanambassador pic.twitter.com/lKuywPQ489

— Progressive Students’ Collective (@PSCollective_) April 27, 2024