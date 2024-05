جامعہ کراچی میں فلسطینی مسلمانوں سے اظہاریکجہتی کیلیے ’’دیوار یکجہتی‘‘ قائم

کراچی: امریکی و یورپی جامعات میں فلسطینی مسلمانوں کے قتل عام کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کی بازگشت پاکستانی جامعات تک بھی پہنچ گئی ہے، اور جامعہ کراچی میں غزہ کے مظلومین کے حق میں ’’دیوار یکجہتی‘‘ قائم کردی گئی ہے۔

یہ دیوار یکجہتی جامعہ کراچی کی معروف آرٹس لابی میں فلسطین اکیڈمک فورم اور انجمن اساتذہ جامعہ کراچی کے اشتراک سے بنائی گئی ہے ، جہاں 33 میٹر لمبا بینر آویزاں کیا گیا ہے جس پر منگل کی صبح سے دستخطی مہم کا آغاز ہورہا ہے ۔

بدھ 15 مئی کو جامعہ کراچی میں فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے سلسلے میں یکجہتی طلبا واک کا انعقاد بھی کیا جارہا ہے۔

آرٹس لابی میں قائم کی گئی دیوار یکجہتی پر انگریزی زبان میں Wall of solidarity, stop genocide in Palestine, we stand in solidarity with Palestinians سمیت دیگر عبارتیں لکھی ہوئی ہیں جبکہ جامعہ کراچی کے نشان کے علاوہ پاکستان اور فلسطین کا پرچم بنا ہوا ہے جس پر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اساتذہ، طلبا و ملازمین کے دستخط لیے جائیں گے۔

اس پروگرام میں شیخ الجامعہ کو بھی مدعو کیا گیا ہے، علاوہ ازیں بدھ کو یکجہتی طلبا واک میں جامعہ کراچی کے اساتذہ و طلباء کے علاوہ کالجوں کے اساتذہ و طلباء بھی شریک ہورہے ہیں اور اس سلسلے میں سندھ پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن کو بھی پروگرام میں شامل کیا گیا ہے۔