دنیا بھر میں ایک نئی قسم کی چائے تیزی سے مقبول ہو رہی ہے جسے ’’گابا چائے‘‘ کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ نہ صرف ذہنی سکون فراہم کرتی ہے بلکہ نیند بہتر بنانے اور ہینگ اوور کے اثرات کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔
گابا چائے دراصل عام چائے کی ایک خاص شکل ہے، جو گرین، بلیک یا اولونگ چائے کی بنیاد پر تیار کی جاتی ہے، مگر اسے خاص بنانے والی چیز اس میں شامل گاما امینو بیوٹیرک ایسڈ (GABA) ہے۔ یہ ایک قدرتی نیوروٹرانسمیٹر ہے جو انسانی دماغ میں پایا جاتا ہے اور اعصابی نظام کو پرسکون رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ذہنی دباؤ کم کرنے، بے چینی گھٹانے اور نیند کو بہتر بنانے سے جوڑا جاتا ہے۔
اس چائے کی تیاری عام طریقے سے مختلف ہوتی ہے۔ اسے ایک خاص این ایروبک فرمنٹیشن کے عمل سے گزارا جاتا ہے، جہاں آکسیجن کے بغیر نائٹروجن کے ماحول میں چائے کے پتوں میں موجود گلوٹامک ایسڈ کو گابا میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ تکنیک سب سے پہلے 1984 میں جاپان میں متعارف کرائی گئی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گابا چائے میں اس مادے کی مقدار عام چائے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتی ہے، جو اس کی افادیت کو بڑھاتی ہے۔
اس چائے کی مقبولیت کی بڑی وجہ اس کے ممکنہ فوائد ہیں، جن میں ذہنی سکون، بہتر نیند، بلڈ پریشر میں کمی اور موڈ میں بہتری شامل ہیں۔ بعض ماہرین کے مطابق یہ اعصابی نظام کو ریلیکس کرکے ہینگ اوور کی شدت کم کرنے میں بھی مدد دے سکتی ہے، تاہم اسے کسی بیماری کا مکمل علاج نہیں کہا جاسکتا۔
سائنسی تحقیقات بھی اس حوالے سے کچھ مثبت اشارے دیتی ہیں۔ ایک تحقیق میں دیکھا گیا کہ گابا والی اولونگ چائے پینے سے طلبا میں فوری ذہنی دباؤ کم ہوا، جبکہ ایک اور تحقیق میں 28 دن کے استعمال کے بعد بلڈ پریشر میں کمی اور دماغی سکون میں اضافہ نوٹ کیا گیا۔ تاہم ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مزید جامع اور طویل المدتی تحقیق کی ضرورت اب بھی موجود ہے۔
گابا چائے کی کئی اقسام دستیاب ہیں، جن میں تائیوان کی گابا اولونگ چائے خاصی مقبول ہے، جبکہ جاپانی گابارون گرین ٹی اور گابا بلیک ٹی بھی اپنے منفرد ذائقے کے باعث پسند کی جاتی ہیں۔
جہاں تک اس کے استعمال کا تعلق ہے، عام مقدار میں یہ زیادہ تر افراد کے لیے محفوظ سمجھی جاتی ہے، لیکن کچھ لوگوں میں ہلکی غنودگی، بلڈ پریشر میں کمی یا معدے کی معمولی تکلیف ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر وہ افراد جو بلڈ پریشر یا اعصابی امراض کی ادویات استعمال کر رہے ہوں، انہیں احتیاط برتنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
مختصراً، گابا چائے ایک دلچسپ اور ممکنہ طور پر فائدہ مند مشروب کے طور پر سامنے آئی ہے، مگر اس کے تمام دعوؤں کو حتمی طور پر تسلیم کرنے سے پہلے مزید تحقیق کا انتظار ضروری ہے۔