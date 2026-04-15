منی لانڈرنگ کیس؛ عدالت نے حمزہ علی عباسی کی بہن کی گرفتاری سے روک دیا

ڈاکٹر فضیلہ عباسی کی عبوری ضمانتوں میں 20 اپریل تک توسیع کردی گئی

ویب ڈیسک April 15, 2026
facebook whatsup

معروف اداکار حمزہ علی عباسی کی بہن ٹاکر ڈاکٹر فضیلہ عباسی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں عبوری ضمانتوں میں 20 اپریل تک توسیع کردی گئی۔ 

اسپیشل جج سینٹرل ہمایوں دلاور نے کیس پر سماعت کی، دوران سماعت ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کیس میں مقدمہ کا چالان جمع کروا دیا۔ 

یاد رہے کہ ایف آئی اے نے ڈاکٹر فضیلہ عباسی اور حمزہ علی عباسی کا جوائنٹ اکاؤنٹ میں سیل کروا رکھا ہے۔ 

ڈاکٹر فضیلہ عباسی کی جانب حمزہ علی عباسی کیساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ ری اوپن کرنے کی درخواست دائر کردی گئی۔ 

پراسکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ ڈاکٹر فضیلہ عباسی کی جانب سے تحریری جواب آیا ہے  لیکن وہ خود پیش نہیں ہوئیں جس پر فضیلہ عباسی نے بتایا کہ جج صاحب میں متعدد بار پیش ہوئیں ہوں۔ 

ڈاکٹر فضیلہ عباسی کے وکیل نعیم بخاری نے عدالت میں ملزمہ کو چپ رہنے کی ہدایت کردی۔ 

نعیم بخاری ایڈووکیٹ کا کہنا تھا کہ یہاں میں آپکا وکیل ہوں آپ جج صاحب سے اس طرح بات نہ کریں، عدالت نے ہماری ضمانت اس بنیاد پر خارج کی کہ ہم ضمانت کا غلط استعمال کررہے ہیں۔ 

نعیم بخاری نے کہا کہ جب ہم ہائیکورٹ گئے تو جسٹس صاحب نے کہا ضمانت کا کوئی مس یوز نہیں ہوا۔ 

جج ہمایوں دلاور نے استفسارکیا کہ ہائیکورٹ نے یہ نہیں کہا کہ فیور بھی مل رہی ہے، تین ماہ سے عبوری ضمانت چل رہی ہے، ہائیکورٹ کی ڈائریکشن ہے ضمانت پر فیصلہ کرنا ہے ملزمہ شامل تفتیش ہو۔ 

بعد ازاں، عدالت نے 20 اپریل تک ڈاکٹر فضیلہ عباسی کی گرفتاری سے روک دیا۔ 

عدالت نے ڈاکٹر فضیلہ عباسی کو آج ہی شامل تفتیش ہونے کی ہدایت کرتے ہوئے کیسز کی سماعت 20 اپریل تک ملتوی کردی۔ 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

اداکارہ تریشا کرشنن کے گھر کو بم سے اڑانے کی دھمکی

Express News

راجپال یادیو نے شاہ رخ خان کے ساتھ فلم ’اوم شانتی اوم‘ میں کام کیوں نہیں کیا؟

Express News

وائرل بھارتی کامیڈین سمے رائنا کی دولت کتنی ہے؟ حیران کن انکشاف

Express News

بھارتی پروپیگنڈا فلم ’دھرندھر‘ کے جواب میں ’میرا لیاری‘ ریلیز کیلئے تیار

Express News

لائیو شو میں غیر اخلاقی حرکت پر فضا علی کا ردعمل سامنے آگیا

Express News

فضا علی لائیو شو میں شوہر کیساتھ غیراخلاقی حرکت پر مشکل میں پھنس گئیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو