بیساکھی میلہ، بھارتی یاتریوں کا شاندار استقبال، پاکستان کی مہمان نوازی کے معترف

یاتری دربار صاحب میں حاضری دینے، ماتھا ٹیکنے اور مذہبی عبادات میں مصروف ہیں

ویب ڈیسک April 16, 2026
لاہور:

نارووال میں واقع گوردوارہ دربار صاحب کرتارپور میں تین روزہ بیساکھی میلہ کی تقریبات کا آغاز ہو گیا جہاں بھارت سے آنے والے سکھ یاتریوں کی بڑی تعداد شریک ہو رہی ہے۔

دربار انتظامیہ کے مطابق 2388 یاتری واہگہ بارڈر کے راستے پاکستان پہنچے اور حسن ابدال سے کرتارپور لائے گئے۔ اس موقع پر ہیڈ گرنتھی سردار گوبند سنگھ اور دربار انتظامیہ نے یاتریوں کا پرتپاک استقبال کیا۔

یاتری دربار صاحب میں حاضری دینے، ماتھا ٹیکنے اور مذہبی عبادات میں مصروف ہیں۔ اس موقع پر سکھ یاتریوں نے پاکستان کی مہمان نوازی کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہیں یہاں بے پناہ محبت ملی اور وہ خود کو اپنے گھر جیسا محسوس کر رہے ہیں۔

بیساکھی میلہ، حسن ابدال میں مرکزی تقریب کی تیاریاں مکمل، سیکیورٹی کے سخت انتظامات

یاتریوں نے بھارت حکومت سے مطالبہ کیا کہ کرتارپور راہداری کو مزید آسان بنایا جائے تاکہ وہ بغیر کسی دشواری کے دربار صاحب آ سکیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی جانب سے بہترین ٹرانسپورٹ، لنگر، رہائش اور سیکیورٹی کی سہولیات فراہم کی گئیں، جس پر وہ حکومتِ پاکستان کے شکر گزار ہیں۔
متعلقہ

Express News

سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا افسر رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار

Express News

کراچی پولیس چیف کا بڑا اقدام: 6 ایس ایچ اوز سمیت 22 افسران کو معطل کرنے کا حکمنامہ جاری

Express News

مشرق وسطیٰ تنازع کی وجہ سے سپلائی کی فراہمی کو تاریخی دھچکا پہنچا ہے، وزیر خزانہ

Express News

ایچ ای سی نے ملک بھر کی یونیورسٹیز میں ضمنی کیمپسز قائم کرنے پر پابندی عائد کردی

Express News

6 سالوں کے دوران انڈراانوئسنگ کے ذریعے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کا انکشاف

Express News

افغان طالبان کی باجوڑ میں سول آبادی پر گولہ باری، دو بچوں سمیت 3 افراد شہید، تین شدید زخمی

