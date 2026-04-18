اسلام آباد: پاکستان میں نیشنل میڈیکل ٹورازم انیشیٹو کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا۔
یہ اعلان پاکستان ایسوسی ایشن آف پلاسٹک سرجنز (PAPS) کی سالانہ بین الاقوامی کانفرنس میں کیا گیا۔
ایس آئی ایف سی کی مؤثر معاونت سے شروع کیے گئے اس اقدام کا مقصد پاکستان کو کم لاگت اور معیاری طبی سہولیات فراہم کرنے والا علاقائی مرکز بنانا ہے، افتتاحی تقریب میں سیکرٹری صحت اسلم غوری، ڈی جی ایس آئی ایف سی سمیت اعلیٰ حکومتی و طبی شخصیات اور عالمی ماہرین نے شرکت کی۔
حکام کے مطابق اس منصوبے سے عالمی مریضوں کو پاکستان میں معیاری اور سستا علاج میسر آئے گا، جبکہ بین الاقوامی شرکاء نے بھی کانفرنس کے معیار اور انتظامات کو سراہا۔
مصر سے آئے ڈاکٹر خالد سمیع نے شرکت کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے آئندہ بھی شرکت کی خواہش ظاہر کی، جبکہ برطانیہ سے پروفیسر ڈاکٹر معظم تارڑ نے اسے ایک نمایاں کامیابی قرار دیا۔
حکام کا کہنا ہے کہ ایس آئی ایف سی صحت کے شعبے میں عالمی تعاون، سرمایہ کاری اور میڈیکل ٹورازم کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔