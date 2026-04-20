مفتی قوی کی نائٹ کلب میں پارٹی کی ویڈیو سامنے آگئی، سوشل میڈیا پر ہنگامہ

مفتی قوی کو تیز میوزک پر رقص کرتے لوگوں کے درمیان دیکھا جاسکتا ہے

ویب ڈیسک April 20, 2026
facebook whatsup

معروف متنازع مذہبی اسکالر اور ٹی وی شخصیت مفتی عبدالقوی ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گئے۔

مفتی عبدالقوی کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں انہیں مبینہ طور پر ایک ریو پارٹی میں دیکھا جا سکتا ہے۔

ریو میوزک پارٹی ایک ایسی تقریب ہوتی ہے جہاں تیز موسیقی، ڈی جے اور رقص کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مفتی عبدالقوی اپنے روایتی لباس میں ایک نائٹ کلب میں موجود ہیں جبکہ اردگرد لوگ موسیقی پر محوِ رقص ہیں۔

یہ پہلا موقع نہیں کہ مفتی عبدالقوی کسی تنازع کا حصہ بنے ہوں۔ اس سے قبل بھی ان کا نام متعدد اسکینڈلز میں سامنے آ چکا ہے جن میں قندیل  بلوچ اور ٹک ٹاکر حریم شاہ کے ساتھ تنازعات شامل ہیں۔

ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے ملا جلا ردعمل سامنے آ رہا ہے۔ کچھ صارفین طنزیہ تبصرے کر رہے ہیں جبکہ کچھ نے اس عمل پر تنقید کی ہے۔

ایک صارف نے لکھا کہ قندیل بلوچ ان کے بارے میں درست کہتی تھی۔ ایک اور صارف نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مفتی صاحب اپنا جنت کا ویزا کینسل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔

سوشل میڈیا انفلوینسر آفاق خان نے کہا کہ مفتی قوی ایک ایسا مسئلہ بن گئے ہیں جو حل نہیں ہو پارہا، انکو قندیل بلوچ نے بہت پہلے بے نقاب کردیا تھا۔

تاحال مفتی عبدالقوی کی جانب سے اس ویڈیو یا پارٹی میں شرکت کے حوالے سے کوئی باضابطہ مؤقف سامنے نہیں آیا۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو