کراچی: سی ٹی ڈی کی کارروائی، کالعدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے متعدد افراد گرفتار

حکام کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران نیٹ ورک کے اہم سہولت کاروں کو حراست میں لیا گیا

ویب ڈیسک April 21, 2026
کراچی میں کاؤنٹر ٹیررازم ڈیپارٹمنٹ نے کارروائی کرتے ہوئے کالعدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے متعدد افراد کو گرفتار کر لیا۔

حکام کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران نیٹ ورک کے اہم سہولت کاروں کو حراست میں لیا گیا۔

پشاور میں گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور حساس مواد برآمد ہونے کی بھی تصدیق کی گئی ہے، جبکہ نیٹ ورک کے مختلف علاقوں میں سرگرم ہونے اور باہمی روابط کے شواہد ملے ہیں۔

کراچی میں ملزمان کے خلاف دہشتگردی کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں اور مزید تفتیش جاری ہے۔

سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ کارروائیاں جاری رہیں گی اور مزید گرفتاریوں کا امکان ہے۔
