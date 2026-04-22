کراچی؛ 70 دن میں 7 منزلہ عمارت کھڑی ہو گئی، انسانی جانوں کیلیے سنگین خطرہ

ایس بی سی اے کو شکایات درج کرائی گئیں لیکن ادارے کی جانب سے کارروائی نہیں ہوئی، درخواست گزار عدالت پہنچ گیا

کورٹ رپورٹر April 22, 2026
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)
کراچی:

لیاری میں غیر قانونی طور پر 70 دن کے اندر 7 منزلہ عمارت تعمیر کرنے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔

عمارت کی غیر قانونی تعمیرات اور انسانی جانوں کو داؤ پر لگانے کے خلاف شہری زاہد حسین سندھ ہائیکورٹ پہنچ گیا، جس نے لیاری میں غیر قانونی عمارت کی تعمیرات کے خلاف درخواست دائر کر دی ہے۔

درخواست میں سندھ حکومت، ایس بی سی اے، اینٹی انکروچمنٹ اور لینڈ ڈپارٹمنٹ کو فریق بنایا گیا ہے جبکہ بلڈرز شاہ جہان اور شاہ نواز کو بھی درخواست میں شامل کیا گیا ہے۔

عدالت میں مؤقف اختیار کیا گیا ہے کہ لیاری کے علاقے آگرہ تاج میں بلڈرز کی جانب سے غیر قانونی طور پر عمارت تعمیر کی گئی ہے ۔ یہ تعمیر آگرہ تاج کالونی مرزا آدم خان روڈ پر واقع پلاٹ نمبر 25 پر کی گئی ہے۔

درخواست گزار کے مطابق بلڈرز نے محض 70 دن کے اندر 7 منزلہ عمارت کھڑی کر دی، جو ایس بی سی اے سمیت دیگر قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تعمیر کی گئی۔ مزید یہ کہ عمارت کی تعمیر میں ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا ہے۔

درخواست گزار کے مطابق غیر قانونی تعمیرات کے خلاف متعدد بار ایس بی سی اے کو شکایات درج کرائی گئیں لیکن ادارے کی جانب سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔

درخواست میں اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ کچھ روز قبل لیاری کے علاقے بغدادی میں عمارت گرنے کے واقعے میں 13 افراد جاں بحق ہوچکے ہیں، جس کے بعد اس طرح کی غیر قانونی تعمیرات انسانی جانوں کے لیے سنگین خطرہ بن چکی ہیں۔

درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ مذکورہ غیر قانونی عمارت کو مسمار کرنے کا حکم دیا جائے اور ایس بی سی اے کو فوری طور پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کا پابند بنایا جائے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی میں 3 روز قبل گھر کے قریب سے لاپتہ ہونے والے ڈھائی سالہ بچے کی نالے سے لاش برآمد

Express News

صدر زرداری خیریت سے ہیں قوم جھوٹی خبروں پر کان نہ دھرے، سینیٹر سلیم مانڈوی والا

Express News

عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم میں کے پی اسمبلی کے اجلاس پر کتنی لاگت آئی؟

Express News

پنڈی میں تعطیل کا جعلی نوٹی فکیشن وائرل

Express News

پیک آورز میں لوڈشیڈنگ کا دورانیہ کم ہوگیا ہے، وزارت توانائی

Express News

اسلام آباد مذاکرات کا دوسرا ممکنہ دور، ایران نے شرکت کا تاحال کوئی جواب نہیں دیا، وزیر اطلاعات

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو