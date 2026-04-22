علاقائی کشیدگی کے باوجود پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں لسٹنگ کی سرگرمیاں جاری

ایس ای سی پی نے دو نئی کمپنیوں کی لسٹنگ کی منظوری دے دی ہے

ویب ڈیسک April 22, 2026
علاقائی کشیدگی کے باوجود پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں لسٹنگ کی سرگرمیاں جاری ہیں اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے دو نئی کمپنیوں کی لسٹنگ کی منظوری دے دی ہے۔

ستارہ پیٹرولیم 168 ملین حصص بک بلڈنگ کے ذریعے فروخت کرے گی، جن میں سے 75 فیصد ادارہ جاتی سرمایہ کاروں جبکہ 25 فیصد ریٹیل سرمایہ کاروں کے لیے مختص ہوں گے۔

دوسری جانب ایل ایس ای اسپیک ون کے آئی پی او کی بھی منظوری دی گئی ہے، جو 5 ملین حصص پر مشتمل ہے اور فکسڈ پرائس طریقہ کار کے تحت پیش کیا جائے گا۔

یہ پاکستان کی پہلی اسپیک کمپنی ہے جو آئندہ تین سال میں ایکوزیشن اور سرمایہ کاری کے منصوبوں پر کام کرے گی، جبکہ ننگبو گرین لائٹ انرجی میں 19 فیصد حصص خریدنے کا ارادہ بھی رکھتی ہے۔

رواں مالی سال میں اسٹاک مارکیٹ میں آئی پی اوز کی تعداد 11 تک پہنچ چکی ہے، اور سرمایہ کاروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ سرمایہ کاری سے قبل پراسپیکٹس کا بغور جائزہ لیں۔
متعلقہ

Express News

کراچی میں 3 روز قبل گھر کے قریب سے لاپتہ ہونے والے ڈھائی سالہ بچے کی نالے سے لاش برآمد

Express News

صدر زرداری خیریت سے ہیں قوم جھوٹی خبروں پر کان نہ دھرے، سینیٹر سلیم مانڈوی والا

Express News

عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم میں کے پی اسمبلی کے اجلاس پر کتنی لاگت آئی؟

Express News

پنڈی میں تعطیل کا جعلی نوٹی فکیشن وائرل

Express News

پیک آورز میں لوڈشیڈنگ کا دورانیہ کم ہوگیا ہے، وزارت توانائی

Express News

اسلام آباد مذاکرات کا دوسرا ممکنہ دور، ایران نے شرکت کا تاحال کوئی جواب نہیں دیا، وزیر اطلاعات

