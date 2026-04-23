کراچی؛ مختلف علاقوں میں تیز دھار آلے کے وار سے ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی

ابتدائی طور پر بلاول شاہ نورانی گوٹھ میں قتل کی وجہ گھریلو رنجش بتائی جاتی ہے، پولیس

اسٹاف رپورٹر April 23, 2026
facebook whatsup
کراچی:

شہر قائد کے علاقوں سچل بلاول شاہ گوٹھ اور اورنگی ٹاؤن میں تیز دھار آلے کے وار کے واقعات میں ایک شخص جاں بحق اور ایک زخمی ہوگیا۔

تفصیلات کے مطابق سچل تھانے کی حدود بلاول شاہ نورانی گوٹھ میں اللہ والی مسجد کے قریب ایک گھر میں تیز دھار آلے کے وار سے ایک شخص کو قتل کر دیا گیا۔

جاں بحق ہونے والے شخص کی لاش ایمبولینس کے ذریعے عباسی شہید اسپتال منتقل کی گئی۔ ترجمان کراچی پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت 30 سالہ ملک مجید الرحمان ولد مجیب الرحمان کے نام سے کی گئی ہے۔ واقعہ گھریلو رنجش کا شاخسانہ ہے جبکہ مزید تحقیقات جاری ہیں۔

دوسری جانب مومن آباد کے علاقے اورنگی ٹاؤن سیکٹر ساڑھے 11 میں فٹبال گراؤنڈ کے قریب چھری کے وار سے ایک شخص زخمی ہوگیا، جسے  طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔

ترجمان کراچی پولیس کے مطابق زخمی کی شناخت 26 سالہ محمد عمر ولد محمد مرتضیٰ کے نام سے کی گئی ہے جبکہ پولیس واقعے کے حوالے سے مزید تحقیقات کر رہی ہے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو