کل سے پیٹرول پمپس پر پانچ دن کی ہڑتال سے متعلق پمپ مالکان کا بیان سامنے آگیا

وائس چئیرمین آل پاکستان پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن نعمان علی بٹ نے ہڑتال کی خبروں کو افواہ قرار دیا

ضیغم نقوی April 30, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

آل پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن نے ہڑتال کی خبروں کی افواہ قرار دیتے ہوئے تردید کردی۔

وائس چئیرمین آل پاکستان پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن نعمان علی بٹ نے یکم مئی سے 5 مئی تک ہڑتال کی افواہ بے بنیاد قرار دیا اور کہا کہ پیٹرول پمپس کی بندش کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔

انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں تمام پیٹرول پمپ معمول کے مطابق کھلے رہیں گے اور عوام کو بلا تعطل پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی جاری رہے گی۔

نعمان علی بٹ نے کہا کہ ہڑتال سے متعلق خبروں کا ایسوسی ایشن سے کوئی تعلق نہیں ہے اور پیٹرول پمپ مالکان ہڑتال کی حمایت نہیں کرتے۔

انہوں نے مزید کہا کہ عوام افواہوں پر کان نہ دھریں کیونکہ پٹرول پمپس کھلے ہیں۔

پیٹرولیم ڈویژن کی وضاحت

پیٹرولیم ڈویژن نے بھی وضاحت کی ہے کہ یکم مئی سے پیٹرول پمپس کی بندش کی خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے اور پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی بلا تعطل جاری رہے گی۔

پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ایسے منفی پروپیگنڈے کے ذریعے عوام میں بے چینی پھیلانے سے گریز کیا جائے، مشرق وسطیٰ جنگ کے آغاز سے ہی پیٹرولیم سپلائی بغیر کسی تعطل کے برقرار رکھی گئی ہے اورمستقبل میں بھی سپلائی یقینی بنائی جائے گی۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو