اسلام آباد میں پیٹرول پمپس پر شہریوں کا ہجوم، انتظامیہ کا اہم پیغام جاری

پیٹرول کی کوئی قلت نہیں، افواہوں پر دھیان مت دیں، کل سے پیٹرول نہ ملنے کی خبریں گمراہ کن ہیں، انتظامیہ

ویب ڈیسک April 30, 2026
اسلام آباد:

وفاقی دارالحکومت کے پیٹرول پمپس پر شہریوں کا ہجوم لگ گیا، ضلعی انتظامیہ اسلام آباد کی جانب سے شہریوں کے لیے اہم پیغام جاری کردیا گیا۔

اپنے بیان میں ضلعی انتظامیہ نے کہا ہے کہ شہر کے تمام پیٹرول پمپس پر پیٹرول کا اسٹاک وافر مقدار میں موجود ہے، کل سے پیٹرول کی عدم فراہمی کے حوالے سے زیر گردش خبریں محض افواہیں ہیں، کوئی فیول پمپ آپ کی ضرورت سے کم پیٹرول دے تو فی الفور ہمیں آگاہ کریں۔

ضلعی انتظامیہ نے کہا ہے کہ شہری پیٹرول پمپ کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ کے کنٹرول روم نمبر 051 9108084 پر 24/7 رابطہ کر سکتے ہیں، شہریوں سے التماس ہے کہ پیٹرول کی قلت کے حوالے سے زیر گردش افواہوں پر دھیان مت دیں۔

پیٹرولیم ڈویژن کی وضاحت

پیٹرولیم ڈویژن نے بھی وضاحت کی ہے کہ یکم مئی سے پیٹرول پمپس کی بندش کی خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے اور پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی بلا تعطل جاری رہے گی۔

پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ایسے منفی پروپیگنڈے کے ذریعے عوام میں بے چینی پھیلانے سے گریز کیا جائے، مشرق وسطیٰ جنگ کے آغاز سے ہی پیٹرولیم سپلائی بغیر کسی تعطل کے برقرار رکھی گئی ہے اورمستقبل میں بھی سپلائی یقینی بنائی جائے گی۔

 

 
