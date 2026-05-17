کراچی؛ سی ویو کے قریب ڈبل کیبن گاڑی کی کار کو ٹکر، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی

حادثہ دو روز قبل پیش آیا تھا جس میں کار سوار شخص جاں بحق جبکہ 2 نوجوان زخمی ہوئے تھے

اسٹاف رپورٹر May 17, 2026
کراچی:

ڈیفنس خیابان بخاری سی ویو کے قریب تیز رفتار ڈبل کیبن گاڑی کی کار کو ٹکر سے پیش آنے والے حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئی۔

حادثہ دو روز قبل پیش آیا تھا جس میں کار سوار شخص جاں بحق جبکہ 2 نوجوان زخمی ہوئے تھے۔

سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تیز رفتار ڈبل کیبن گاڑی کی ٹکر سے کار گھومتی ہوئی دکھائی دی جبکہ حادثے میں ڈبل کیبن گاڑی کو بھی نقصان ہوا۔

ڈرائیور موقع سے ڈبل کیبن گاڑی سمیت فرار ہوگیا جو کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز میں مختلف سڑکوں سے فرار ہوتا ہوا بھی دکھائی دیا۔

درخشاں پولیس نے حادثے کا مقدمہ درج کرلیا ہے اور فرار ڈرائیور کی تلاش جاری ہے۔
