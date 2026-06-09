جعلی دستاویزات پر افغان باشندوں کو پاکستانی پاسپورٹ بنانے کا بڑا نیٹ ورک پکڑ لیا گیا

ایف آئی اے کے انسداد دہشت گردی ونگ نے پاسپورٹ آفس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو حراست میں لےلیا، ذرائع

آفتاب خان June 09, 2026
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فوٹو: فائل

وفاقی تحقیقاتی ادارہ (ایف آئی اے) کے انسداد دہشت گردی ونگ نےجعلی پاکستانی دستاویزات پر افغان باشندوں کے لیے پاکستانی پاسپورٹ بنانے کا بڑا نیٹ ورک پکڑ لیا۔

ذرائع کے مطابق ایف آئی اے کے انسداد دہشت گردی ونگ نے انٹیلی جنس اطلاع پر عوامی مرکز پاسپورٹ آفس پر چھاپہ مارا اور اس دوران جعلی پاکستانی دستاویزات پر افغان باشندوں کے پاکستانی پاسپورٹ بنانے کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا۔

ذرائع نے بتایا کہ چھاپے کے دوران ایف آئی اے کے انسداد دہشت گردی ونگ نے پاسپورٹ آفس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو حراست میں لےلیا اور اس دوران ریکارڈ کی جانچ پڑتال بھی کی گئی۔

ذرائع کے مطابق مذکورہ کارروائی میں 70 سے زائد مشتبہ غیر ملکی افراد کے پاسپورٹ بنانے کی دستاویزات بھی برآمد ہوئیں، مشتبہ غیرملکیوں کا تعلق مبینہ طور پر افغانستان سے ہے، جس کی مزید جانچ کی جارہی ہے۔

مزید بتایا گیا کہ انسداد دہشت گردی ونگ نے مذکورہ معاملے پر تحقیقات شروع کردی ہے۔
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