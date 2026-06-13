امریکی شہری نے جلتی مشعلوں کے ساتھ کرتب دِکھا کر نیا ریکارڈ بنا ڈالا

ڈیوڈ رش نے تین جلتی ہوئی مشعلوں کو مسلسل 6 منٹ اور 25.49 سیکنڈ تک اچھال کر نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا

ویب ڈیسک June 13, 2026
facebook whatsup

امریکا کے ایک سیریل ریکارڈ بریکر نے تین مشعلوں کے ساتھ کرتب دِکھا کر نیا گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔

ریاست آئیڈاہو سے تعلق رکھنے والے ڈیوڈ رش نے تین جلتی ہوئی مشعلوں کو مسلسل 6 منٹ اور 25.49 سیکنڈ تک اچھال کر نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا۔

یہ منفرد کوشش انہوں نے ہوبل کریک پارک میں اپنے بیٹے کی فٹبال پریکٹس کے اختتام پر کی۔ اس دوران وہ مسلسل جلتی ہوئی مشعلوں کو جگلنگ کرتے رہے اور مقررہ وقت سے کہیں زیادہ دیر تک توازن برقرار رکھا اور تین جلتی ہوئی مشعلوں کے ساتھ سب سے طویل مدت تک جگلنگ کا نیا عالمی اعزاز حاصل کر لیا۔

ڈیوڈ رش اس سے قبل بھی جگلنگ سمیت مختلف شعبوں میں متعدد گنیز ورلڈ ریکارڈز قائم کر چکے ہیں اور دنیا بھر میں منفرد کارناموں کے باعث شہرت رکھتے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ٹی-ریکس کے چمڑے سے بنا بیگ فروخت نہ ہو سکا

Express News

روبِک کیوب کے شوقین نوجوان نے نیا ریکارڈ بنا ڈالا

Express News

امریکی شہری نے جلتی مشعلوں کے ساتھ کرتب دِکھا کر نیا ریکارڈ بنا ڈالا

Express News

بحرِ ہند کی گہرائیوں میں موجود لاکھوں سال قدیم قبرستان

Express News

امریکی شہری نے ایک ہی نمبر کے تین ٹکٹوں سے بڑا انعام جیت لیا

Express News

یوٹیوبر کو زیورات کی نمائش مہنگی پڑ گئی، چوروں نے گھر لوٹ لیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو