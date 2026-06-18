کراچی، فرنیچر بنانے والی فیکٹری میں آگ لگنے سے بھاری مالیت کا سامان اور منی ٹرک جل گیا

فوری طور پر نقصان کی مالیت اور آگ لگنے کی وجہ کا تعین نہیں ہو سکا

منور خان June 19, 2026
facebook whatsup
کراچی:

شہر قائد میں کورنگی صنعتی ایریا کے علاقے مہران ٹاؤن میں قائم فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی آتشزدگی کے دوران بھاری مالیت کا سامان اور فیکٹری میں موجود منی ٹرک بھی جل گیا۔

ترجمان ریسکیو 1122 کے مطابق سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول کو اطلاع ملتے ہی فائر اینڈ ریسکیو ٹیم  ایمبولینس اور ایک فائر ٹینڈر کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئی اور آگ پر قابو پانے کی کوششیں شروع کر دیں۔

کے ایم سی فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ فرنیچر بنانے والی فیکٹری میں لگی تھی جبکہ فائر فائٹرز نے مجموعی طور پر 4 فائر ٹینڈرز کی مدد سے ایک گھنٹے کی سخت جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پاتے ہوئے کولنگ کا عمل شروع کر دیا۔

تاہم آتشزدگی کے باعث فرنیچر فیکٹری میں موجود بھاری مالیت کا سامان اور ایک منی ٹرک جل گیا۔

تاہم خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا جبکہ فوری طور پر نقصان کی مالیت اور آگ لگنے کی وجہ کا تعین نہیں ہو سکا ۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی، ریگل چوک کے قریب الیکٹرونکس مارکیٹ میں بھڑکنے والی آگ پر کئی گھنٹوں بعد قابو پا لیا گیا

Express News

سندھ کے بجٹ میں کراچی کیلیے 100 ارب 19 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز

Express News

کراچی، ملیر بن قاسم میں پولیس مقابلہ، ایک زخمی سمیت 3 ملزمان گرفتار

Express News

کراچی، لیاقت آباد میں فرنیچر گودام میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا

Express News

کراچی: طارق روڈ دوپٹہ گلی کے قریب گھر میں سانپ نکل آیا

Express News

کراچ: مختلف ٹریفک حادثات میں 2 افراد جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو