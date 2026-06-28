کویت کا ایران پر بڑا الزام، مسلسل حملوں کو خودمختاری کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا

وزارت کے مطابق یہ کارروائیاں خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے جاری سفارتی کوششوں کو متاثر کر رہی ہیں

ویب ڈیسک June 28, 2026
facebook whatsup

کویت نے اپنے خلاف ہونے والے مبینہ ایرانی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں ملکی خودمختاری، قومی سلامتی اور بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔

کویتی وزارتِ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے بار بار کیے جانے والے مبینہ حملے نہ صرف کویت کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں بلکہ پورے خطے میں امن و استحکام کی کوششوں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔

وزارت کے مطابق یہ کارروائیاں خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے جاری علاقائی اور بین الاقوامی سفارتی کوششوں کو متاثر کر رہی ہیں اور عالمی برادری کی امن قائم کرنے کی کوششوں کے لیے براہِ راست چیلنج ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اہم مذاکرات کے لیے بغداد کا ہنگامی دورہ

Express News

ایران کے کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملے، 8 اہم تنصیبات تباہ کرنے کا دعویٰ

Express News

ایران کا امریکا پر جنگ بندی معاہدہ توڑنے کا الزام، امریکی حملوں کو ’وحشیانہ جارحیت‘ قرار دے دیا

بیان میں مزید کہا گیا کہ ایسے حملے کویت کے شہریوں اور ملک میں مقیم غیر ملکی باشندوں کی جان و مال کے لیے بھی خطرہ پیدا کرتے ہیں، اس لیے عالمی برادری کو صورتحال کا سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے۔

کویت نے ایک مرتبہ پھر اپنی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک بین الاقوامی قوانین کی پاسداری اور خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے اپنے اتحادیوں اور عالمی اداروں کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔

واضح رہے کہ حالیہ دنوں میں ایران اور بعض خلیجی ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کے باعث پورے خطے میں سیکیورٹی خدشات مزید بڑھ گئے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کویت کا ایران پر بڑا الزام، مسلسل حملوں کو خودمختاری کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا

Express News

ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اہم مذاکرات کے لیے بغداد کا ہنگامی دورہ

Express News

ایرانی حملوں کے بعد بحرین کا اقوام متحدہ سے ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ

Express News

غزہ کے محفوظ زون پر اسرائیلی ڈرون حملہ، 15 سالہ لڑکی اور اس کا بھائی شہید

Express News

ایران کا امریکا پر جنگ بندی معاہدہ توڑنے کا الزام، امریکی حملوں کو ’وحشیانہ جارحیت‘ قرار دے دیا

Express News

ایران کے کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملے، 8 اہم تنصیبات تباہ کرنے کا دعویٰ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو