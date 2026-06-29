’لاپتہ لیڈیز‘ کے اداکار کا فلم ساز پر ادائیگی نہ کرنے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کا الزام

معاوضہ طلب کرنے پر ہوٹل خالی کرنے کا حکم اور دوبارہ نظر آنے پر جان سے مارنے کی دھمکی دی، اداکار کا الزام

ویب ڈیسک June 29, 2026
facebook whatsup

بھارتی اداکار ستیندر سونی نے فلم کی شوٹنگ کے دوران پیش آنے والے ایک مبینہ ناخوشگوار واقعے سے متعلق ویڈیو جاری کرکے فلم ساز پر سنگین الزامات عائد کر دیے۔

فلم ’لاپتہ لیڈیز‘ اور اور ویب سیریز ’مرزاپور‘ میں اپنی اداکاری کے باعث مشہور اداکار ستیندر سونی کا کہنا ہے کہ انہیں اور دیگر فنکاروں کو معاوضے کا مطالبہ کرنے پر نہ صرف شوٹنگ سے نکال دیا گیا بلکہ جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔

انسٹاگرام پر شیئر کی گئی ویڈیو میں ستیندر سونی نے بتایا کہ وہ مدھیہ پردیش کے شہر مئیہر میں ہدایت کار پشپیندر سنگھ کی فلم ’پیڑ پالکی‘ کی شوٹنگ کے لیے گئے تھے۔

ان کے مطابق انہیں بطور ایڈوانس 50 ہزار روپے دیے گئے تھے جبکہ باقی رقم شوٹنگ کے دوران ادا کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔

تاہم آٹھ روز گزرنے کے باوجود ادائیگی نہ ہونے پر جب انہوں نے معاوضہ طلب کیا تو انہیں فوری طور پر ہوٹل خالی کرنے کا حکم دیا گیا۔

اداکار نے مزید الزام لگایا کہ ہدایت کار نے انہیں دس منٹ کے اندر ہوٹل چھوڑنے اور دوبارہ نظر آنے پر جان سے مارنے کی دھمکی دی جبکہ فلم کی مرکزی اداکارہ اور پروڈیوسر کی اہلیہ پراگتی چوہان نے بھی مبینہ طور پر بدزبانی کی۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بعد ازاں ستیندر سونی نے ایک اور پوسٹ میں بتایا کہ مئیہر پولیس، اداکار آشوتوش رانا اور دیگر افراد کے تعاون سے وہ اور ان کے ساتھی بحفاظت ممبئی واپس پہنچ گئے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

’لاپتہ لیڈیز‘ کے اداکار کا فلم ساز پر ادائیگی نہ کرنے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کا الزام

Express News

آن لائن جوا ایپ پروموشن؛ ٹک ٹاکر اقراء کنول، اریب کی عبوری ضمانتوں پر فیصلہ محفوظ

Express News

لندن میں آئمہ بیگ کیساتھ وائرل ویڈیو پر تنقید، بلال سعید کا ناقدین کو سخت جواب

Express News

ہاردیک پانڈیا اور ماہیکا شرما نے شادی کرلی؟ سندور کے ساتھ تصاویر وائرل

Express News

نورا فتیحی کا فٹبال شائقین کےلیے نیا گانا ’چیمپئنز‘ ریلیز کردیا گیا

Express News

بالی ووڈ فلم ساز روہت شیٹی کو بشنوئی گینگ کی 20 کروڑ بھتے کی دھمکی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو