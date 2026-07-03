ٹیکسٹائل ایشیا نمائش 2026، پاکستانی گارمنٹس انڈسٹری کیلئے ترقی اور سرمایہ کاری کا نیا باب

بین الاقوامی نمائش 4 سے 6 جولائی 2026 تک لاہور ایکسپو سینٹر میں منعقد ہوگی

ویب ڈیسک July 03, 2026
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پاکستان کی ٹیکسٹائل صنعت میں جدید ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری اور برآمدات کے فروغ کیلئے اہم اقدامات جاری ہیں۔

32 ویں ٹیکسٹائل ایشیا انٹرنیشنل نمائش و کانفرنسز 4 سے 6 جولائی 2026 تک لاہور ایکسپو سینٹر میں منعقد ہوگی، جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور ٹیکسٹائل و گارمنٹ مشینری نمائش ایس آئی ایف سی اور ای کامرس گیٹ وے پاکستان کے زیرِ انتظام ہوگی۔

نمائش میں 2 ہزار سے زائد عالمی برانڈز، 425 سے زائد کمپنیاں اور 57 ہزار سے زائد تجارتی شرکاء شرکت کریں گے، ٹیکسٹائل ایشیا 2026 میں آٹھ سے زائد ممالک جن میں چین، ترکیہ، جرمنی، اٹلی، جاپان، کوریا،  ملائیشیا اور روس سمیت دیگر ممالک شر کت کریں گے۔

ٹیکسٹائل ایشیا 2026 جدید ٹیکنالوجی، ویلیو ایڈیشن، برآمدات اور صنعتی جدت کے فروغ کا اہم پلیٹ فارم بنے گی، ایکو ٹیکسٹائل کانفرنس 2.0 میں عالمی ماہرین گرین مینوفیکچرنگ، قابلِ تجدید توانائی، عالمی رجحانات اور  پر تبادلۂ خیال کریں گے۔

ٹیکسٹائل ویلیو چین سے متعلق آٹھ خصوصی بین الاقوامی نمائشوں میں جدید مشینری، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، کیمیکلز اور پائیدار حل پیش کیے جائیں گے، نمائش سے غیر ملکی سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی کی منتقلی، کاروباری شراکت داری اور برآمدی صلاحیت میں اضافے کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔

ٹیکسٹائل ایشیا 2026 پاکستان کی ٹیکسٹائل صنعت کو جدید ٹیکنالوجی، عالمی سرمایہ کاری اور پائیدار ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی، ایس آئی ایف سی کے تعاون سے صنعتوں میں ڈیجیٹل تبدیلی پاکستان کی ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل کو مضبوط بنا رہی ہے۔

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