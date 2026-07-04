پاکستان کی جدید طبی سائنس میں ایک اور تاریخی کامیابی

مسلح افواج کے بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر نے پاکستان میں پہلی بار کار ٹی سیل تھراپی کامیابی سے مکمل کر لی

ویب ڈیسک July 04, 2026
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پاکستان نے جدید طبی سائنس میں ایک اور تاریخی کامیابی حاصل کرلی جب کہ پاکستان نے دنیا بھر میں اپنی طبی صلاحیتوں کا معیار قائم کرتے ہوئے کار ٹی سیل تھراپی جیسے جدید علاج کو کامیابی سے انجام دے دیا ہے۔

پاکستان کا طبی شعبہ مشکل ترین بیماریوں کا علاج آسانی سے فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مسلح افواج کے بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر نے پاکستان میں پہلی بار کار ٹی سیل تھراپی کامیابی سے مکمل کر لی ہے۔

جدید کار ٹی سیل تھراپی کے بعد اکیس سالہ مریض مکمل صحت یابی کی منزل تک پہنچ گیا، آرمی میڈیکل کور کے ماہرین نے برسوں کی تحقیق کے بعد پاکستان میں پہلی کار ٹی سیل تھراپی کو کامیاب بنایا ہے۔

پاکستان کی پہلی کار ٹی سیل تھراپی میں مریض اور اہل خانہ نے مثالی حوصلہ دکھایا، پاکستان اب دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو کر جدید کینسر کے علاج میں اہم مقام حاصل کر چکا ہے، پاکستان کی کامیاب طبی پیش رفت قومی اعتماد کو نئی بلندی دے رہی ہے۔

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