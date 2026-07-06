کراچی:
سانحہ گل پلازہ کیس میں ملزم قرار دیے جانے والے تنویر پاستا اور دیگر نے پولیس تفتیش کو سٹی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔
تنویر پاستا اور دیگر نے شیخ جاوید میر، محمود وار ثمرین احتشام ایڈووکیٹس کے توسط سے درخواست دائر کر دی۔
درخواست میں استدعا کی گئی کہ ایس بی سی اے، کے ایم سی، فائر بریگیڈ کو ملزم بنایا جائے یا تفتیش دوبارہ کی جائے، دوبارہ تفتیش کے لیے حساس اداروں کے نمائندوں کے ساتھ مشترکہ تفتیشی ٹیم بنائی جائے۔
درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ پولیس نے سرکاری اداروں کی نااہلی کو چھانے کی کوشش کی ہے۔
وکیل درخواست گزار شیخ جاوید میر کے مطابق 11 سالہ حذیفہ کو دیگر ملزمان کے ساتھ ملزم بنانا قانون کی خلاف ورزی ہے، 11 حذیفہ کا مقدمہ الگ کیا جائے۔
واضح رہے کہ پولیس نے اپنی تفتیش کے بعد عدالت میں چالان جمع کرواتے ہوئے تنویر پاستا سمیت دیگر کو ملزم نامزد کیا تھا۔