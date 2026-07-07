رجسٹرار کو درخواستیں ناقابل سماعت قرار دے کر واپس کرنے کا اختیار نہیں، وفاقی آئینی عدالت

درخواست قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کا تعین صرف عدالت کر سکتی ہے رجسٹرار آفس ہرگز عدالتی اختیارات استعمال نہیں کرسکتا

کورٹ رپورٹر July 07, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

وفاقی آئینی عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ رجسٹرار کو درخواستیں ناقابل سماعت قرار دے کر واپس کرنے کا اختیار نہیں، درخواست قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کا تعین صرف عدالت کر سکتی ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق جسٹس حسن اظہر رضوی نے رجسٹرار اعتراضات کے خلاف چیمبر اپیل پر تحریر کردہ 6 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کردیا۔

تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ  رجسٹرار کا کام صرف انتظامی نوعیت کا ہے، رجسٹرار آفس صرف انتظامی نوعیت کے اعتراضات ہی عائد کر سکتا ہے، رجسٹرار آفس درخواست صرف رولز کے خلاف دائر ہونے پر واپس کر سکتا ہے، رجسٹرار آفس کسی صورت عدالتی اختیارات استعمال نہیں کر سکتا۔

وفاقی آئینی عدالت نے کہا کہ آئین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں کہ عدالتی اختیارات کسی انتظامی افسر کو تفویض کیے جائیں، انتظامی افسر کو عدالتی اختیار دینا آئین میں درج اختیارات کی تقسیم کے خلاف ہے، رجسٹرار آفس کسی آئینی درخواست کو غیر سنجیدہ بھی قرار نہیں دے سکتا۔

واضح رہے کہ رجسٹرار آفس نے رضیہ اسلم کی آئینی درخواست 14 فروری کو ناقابل سماعت ہونے کا اعتراض لگا کر واپس کر دی تھی، درخواست گزار نے رجسٹرار آفس اعتراضات کے خلاف چیمبر اپیل دائر کی تھی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

راولپنڈی؛ 8 سالہ بچے سے زیادتی کی کوشش کرنے والا شخص گرفتار

Express News

جماعت اسلامی کا مہنگے پیٹرول کیخلاف 10 جولائی کو ملک گیر احتجاج کا اعلان

Express News

ایف آئی اے کی بڑی کامیابی، 9 کروڑ 76 لاکھ روپے سے زائد کی خردبرد کیس میں 3 ملزمان کو سزائیں

Express News

خلیج بنگال میں ہوا کم دباو، کراچی میں بارش ہوگی یا گرمی مزید بڑھے گی؟

Express News

وزیرِ اعظم کی ملکی برآمدات میں اضافے کیلئے قرضوں کی فراہمی میں سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت

Express News

کراچی میں تاجر کے 25لاکھ روپے لوٹ لیے گئے، واقعہ کا مقدمہ درج

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو