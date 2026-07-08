آزاد جموں و کشمیر کے غیور عوام نے کالعدم ایکشن کمیٹی کا ملک دشمن بیانیہ مسترد کردیا

قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے والے کسی انتشاری  گروہ یا سازش کا حصہ نہیں بنیں گے، شہری

ویب ڈیسک July 08, 2026
facebook whatsup

آزاد جموں و کشمیر کے غیورعوام نے کالعدم ایکشن کمیٹی کے ملک دشمن بیانیے کو مسترد کردیا۔

وادی لیپہ کے شہریوں کا کہنا تھا کہ مشکل کی ہر گھڑی میں پاکستان اور افواج پاکستان نے ہمارا ساتھ دیا ہے جسے کبھی فراموش نہیں کرسکتے، ہرمشکل میں پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور آئندے بھی رہیں گے۔

شہریوں نے کہا کہ کسی ایسے انتشاری  گروہ، بیانیے یا سازش کا حصہ نہیں بنیں گے جو قومی یکجہتی کو نقصان پہنچائے، پاکستان اور آزاد کشمیر کے درمیان رشتہ قربانیوں سے مضبوط ہوا ہے، اسے کمزور کرنے کی ہرکوشش کو مسترد کرتے ہیں۔

شہریوں کا کہنا ہے کہ پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر کا پرچم ہمیشہ ساتھ ساتھ لہراتا رہے گا، آزاد جموں و کشمیرکے عوام بیرونی ایماء پر ریاست مخالف بیانیہ پھیلانے والے انتشاری عناصر کی حمایت نہیں کرتے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

راولپنڈی؛ 8 سالہ بچے سے زیادتی کی کوشش کرنے والا شخص گرفتار

Express News

جماعت اسلامی کا مہنگے پیٹرول کیخلاف 10 جولائی کو ملک گیر احتجاج کا اعلان

Express News

ایف آئی اے کی بڑی کامیابی، 9 کروڑ 76 لاکھ روپے سے زائد کی خردبرد کیس میں 3 ملزمان کو سزائیں

Express News

خلیج بنگال میں ہوا کم دباو، کراچی میں بارش ہوگی یا گرمی مزید بڑھے گی؟

Express News

وزیرِ اعظم کی ملکی برآمدات میں اضافے کیلئے قرضوں کی فراہمی میں سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت

Express News

کراچی میں تاجر کے 25لاکھ روپے لوٹ لیے گئے، واقعہ کا مقدمہ درج

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو