لاہور سمیت پنجاب میں مون سون سسٹم بدستور موجود، بارش کا کتنا امکان؟

لاہور میں آج صبح سے ہی گرمی کی شدت کا احساس ہو رہا ہے، محکمہ موسمیات

ویب ڈیسک July 09, 2026
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لاہور سمیت پنجاب میں مون سون سسٹم کے بدستور موجود ہونے سے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بادل چھائے رہنے کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں آج زیادہ تر موسم ابر آلود رہے گا جبکہ دوپہر اور شام کے وقت بادل آنے کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے اور یہی صورتحال پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی رہے گی۔

لاہور میں آج کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں آج صبح سے ہی گرمی کی شدت کا احساس ہو رہا ہے اور پارہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔
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