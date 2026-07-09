خواتین کے لیے خوشخبری، لاہور میٹرو بس سروس نے بڑی سہولت فراہم کر دی

خواتین کو رش میں ہراسگی سے بچانے اور سفر میں آسانی کے لیے اضافی بسیں شامل کی گئیں، وزیر ٹرانسپورٹ

ویب ڈیسک July 09, 2026
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لاہور میٹرو بس سروس میں خواتین کے لیے خصوصی فلیٹ شامل کر لیا گیا، 5 اسپیڈو بسیں میٹرو ٹریک پر خواتین کو سروس فراہمی کے لیے آپریشنل کر دی گئیں۔

محکمہ ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ نے 5 بسیں خواتین کے لیے مختص کر دیں۔

وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کا کہنا تھا کہ خواتین کو رش میں ہراسگی سے بچانے اور سفر میں آسانی کے لیے اضافی بسیں شامل کی گئیں۔ وزیراعلیٰ کے احکامات پر فوری عمل درآمد کے لیے اسپیڈو بسوں کو فلیٹ میں شامل کیا گیا۔

صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ جلد اسپیڈو کی جگہ اضافی میٹرو بسوں کی خریداری کر کے خواتین کے لیے مختص کریں گے۔
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