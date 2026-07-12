آبنائے ہرمز کے مستقبل کا فیصلہ ایران اور عمان کی مشاورت سے ہونا چاہیے، تہران

ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق ہفتے کے روز عمان کے دارالحکومت مسقط میں ایران اور عمان کے درمیان اعلیٰ سطح کے مذاکرات ہوئے

ویب ڈیسک July 12, 2026
facebook whatsup

تہران/مسقط: ایران نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں بحری آمدورفت کے مستقبل سے متعلق تمام انتظامات ایران اور عمان کے درمیان باہمی مشاورت سے طے ہونے چاہییں، کیونکہ دونوں ممالک اس اہم آبی گزرگاہ کے ساحلی ممالک ہیں۔

ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق ہفتے کے روز عمان کے دارالحکومت مسقط میں ایران اور عمان کے درمیان اعلیٰ سطح کے مذاکرات ہوئے، جن میں دونوں ممالک کے قانونی اور تکنیکی وفود نے شرکت کی۔

ترجمان نے بتایا کہ ملاقات کے دوران آبنائے ہرمز میں جہاز رانی، بحری سلامتی اور تجارتی جہازوں کی محفوظ آمدورفت سے متعلق مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک نے اس بات پر بھی غور کیا کہ خطے میں بحری نقل و حمل کو کس طرح محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔

ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق مذاکرات میں بین الاقوامی قوانین، دونوں ممالک کے خودمختار حقوق اور امریکا و ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کے تناظر میں مختلف تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔

اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران کا واضح مؤقف ہے کہ آبنائے ہرمز کے انتظام، جہاز رانی اور مستقبل کے کسی بھی انتظامی فریم ورک سے متعلق فیصلے صرف ایران اور عمان کی باہمی مشاورت سے ہونے چاہییں۔

انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران خطے میں پیدا ہونے والی صورتحال، خصوصاً امریکا اور اسرائیل کے ساتھ ہونے والی جنگ اور اس کے نتیجے میں بحری سلامتی کو لاحق خطرات کو بھی آئندہ فیصلوں میں مدنظر رکھنا ضروری ہے۔

ایرانی ترجمان کے مطابق خطے میں پائیدار امن اور محفوظ بحری تجارت کے لیے ضروری ہے کہ ساحلی ممالک بین الاقوامی قوانین کے مطابق تعاون کو فروغ دیں اور کسی بھی نئے انتظامی طریقہ کار پر مشترکہ اتفاق رائے پیدا کریں۔

سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین بحری گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے، جہاں سے عالمی سطح پر تیل اور گیس کی بڑی مقدار منتقل کی جاتی ہے، اس لیے اس آبی راستے سے متعلق ہر سفارتی پیش رفت عالمی معیشت اور توانائی کی منڈیوں کے لیے خصوصی اہمیت رکھتی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ایران کا امریکا کو دوٹوک پیغام، یکطرفہ معاہدوں کا دور ختم ہو چکا، محمد باقر قالیباف

Express News

قطر میں ڈرونز کا ملبہ گرنے سے بچے سمیت 3 افراد زخمی

Express News

امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم 71 برس کی عمر میں اچانک انتقال کرگئے

Express News

عمران خان اور جمائمہ کا تاریخی لندن والا گھر فروخت کے لیے پیش، قیمت جان کر حیران رہ جائیں گے

Express News

بھارت میں مسلمان خاتون کی سرعام تذلیل، ہندو جنونیوں نے برقع کھینچ کر زبردستی سندور لگادیا

Express News

بیرون ممالک دوروں کے دوران بھارت کی ہزیمت کا سلسلہ جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو