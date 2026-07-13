بحیرہ عرب کی مرطوب ہواؤں کے اثرات، کراچی میں بارش کی پیشگوئی

کراچی میں آج بھی معمول سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے، محکمہ موسمیات

آفتاب خان July 13, 2026
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کراچی:

بحیرہ عرب سے ملک میں داخل ہونے والی مرطوب ہواؤں کے سبب کراچی میں بھی ہلکی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔

محکمہ موسمیات کی ارلی وارننگ سینٹر پیش گوئی کے مطابق کراچی میں معمول سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے تاہم آج، منگل اور بدھ کو کراچی میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔

کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 28 سے 30 جبکہ زیادہ سے زیادہ 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے جبکہ صبح کے وقت نمی کا تناسب 70 سے 80 فیصد جبکہ شام کے وقت 55 سے 65 فیصد رہنے کا امکان ہے۔

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کراچی میں موسم جزوی ابرآلود، تیز ہوائیں چلنے اور بوندا باندی کا امکان

بحیرہ عرب سے مرطوب ہوائیں ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں جبکہ اس دوران ایک مغربی لہر ملک کے بالائی علاقوں پر اثرانداز ہو رہی ہے۔

سسٹم کے زیر اثر صوبے کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے تاہم آج دادو، قمبر شہداد کوٹ، جیکب آباد، لاڑکانہ، شکارپور، کشمور، سکھر، گھوٹکی، خیرپور، نوشہرو فیروز، شہید بے نظیر آباد اور سانگھڑ کے اضلاع میں آندھی، اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔

ساحلی علاقوں میں موسم جزوی ابر آلود رہنے اور کبھی کبھار تیز ہواؤں کے ساتھ کہیں کہیں بوندا باندی اور ہلی بارش کا امکان ہے۔
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