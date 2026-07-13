نئی نجی ایئرلائن ساؤتھ ایئر 16 جولائی سے فلائٹ آپریشن شروع کرے گی

پہلے روز ساوتھ ائیرکی 8 پروازیں چلائی جائیں گی، سی ای او نشاط فاطمہ

ویب ڈیسک July 13, 2026
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نئی نجی پاکستانی ایئرلائن ساؤتھ ایئر نے اپنے پہلے روز کے فلائٹ آپریشن کا شیڈول جاری کردیا۔

ساوتھ ایئر 16 جولائی سے اپنی کمرشل پروازوں کا آغاز کرے گی جس کے لیے پاکستان سول ایوی ایشن اتھارٹی نے باقاعدہ اجازت دے دی ہے، ایئرلائن کی جانب سے ٹکٹوں کی فروخت بھی شروع کر دی گئی ہے۔

ایئرلائن ابتدائی مرحلے میں دو طیاروں کے ساتھ فضائی آپریشن شروع کرے گی۔ چیف کمرشل آفیسر نشاط فاطمہ کے مطابق پہلی پرواز 16 جولائی کو کراچی سے تربت اور بہاولپور کے لیے روانہ ہوگی۔

سی ای او نشاط فاطمہ کے مطابق افتتاحی روز ساوتھ ایئر کی مجموعی طور پر 8 پروازیں آپریٹ کی جائیں گی۔
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