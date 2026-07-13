واشک میں پنجاب سے تعلق رکھنے والوں کو کس بلوچ روایات کے تحت قتل کیا گیا؟ وزیر اعلیٰ بلوچستان

کوئٹہ:
وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ واشک میں پنجاب سے تعلق رکھنے والوں کو کس بلوچ روایات کے تحت قتل کیا گیا؟ یہ عمل بلوچستان کی روایات اور رواداری کے بالکل خلاف ہے۔
یہ بات انہوں نے شہید سراج رئیسانی کی آٹھویں برسی پر منعقدہ تعزیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ان کی خدمات اور قربانیوں کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ سراج رئیسانی نے پاکستان کے پرچم کو ہر جگہ لہرایا اور ان کی قربانی کو تاریخ کے سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔
وزیر اعلیٰ نے تقریب کے شرکاء سے خطاب میں کہا کہ آج دشمن نے بلوچستان اور پاکستان کے خلاف نئی سازش شروع کر رکھی ہے، مگر ہم سب مل کر ان شرپسندوں کی سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ انہوں نے شفیق مینگل کے گھر پر دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں نے ایک بار پھر بزدلانہ طریقے سے حملہ کیا ہے، جو ان کی کمزوری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
انہوں نے مانگی ڈیم اور اوڑک میں شہید جوانوں کو سرخرو قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ قوم کے حقیقی محسن ہیں جن کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔
واشک واقعہ پر سخت سوال پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ واشک میں پنجاب سے تعلق رکھنے والوں کو کس بلوچ روایات کے تحت قتل کیا گیا؟ انہوں نے واضح کیا کہ یہ عمل بلوچستان کی روایات اور رواداری کے بالکل خلاف ہے اور ریاست اس کی مذمت کرتی ہے، بلوچستان میں ہر شہری، چاہے وہ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتا ہو، محفوظ رہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔
زیارت واقعے پر انہوں نے کہا کہ زیارت حملے کے بعد وہاں سب سے پہلے ہم پہنچے، اوڑک میں بھی میں کل گیا تھا انہوں نے زیارت واقعہ کے شہدا کا وارث ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا، آپ شہدا کی میتیں دفنا دیں، میں ان کا وارث ہوں۔ اس بیان سے تقریب میں موجود شرکاء میں جوش و خروش پیدا ہوا۔
وزیر اعلیٰ نے شرکا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں امن کی بحالی اور ترقی کے لیے حکومت سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر مکمل طور پر متحرک ہے۔ انہوں نے سراج رئیسانی کی یاد کو زندہ رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان کا مشن آج بھی قائم ہے اور ہم سب کو اسی مشن پر چلنا چاہیے۔
سراج رئیسانی کی برسی کی تعزیتی ریفرنس کوئٹہ میں منعقد کی گئی جس میں صوبائی وزراء، اسمبلی ارکان، سیاسی لیڈران، شہدا کے لواحقین اور بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ ریفرنس میں دوران مرحوم سراج رئیسانی کی خدمات پر روشنی ڈالی گئی اور ان کے مثالی کردار کو آئندہ نسلوں کے لیے مشعل راہ قرار دیا گیا۔
وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے تقریب کے اختتام پر تمام شہدا کے لیے دعا کی اور کہا کہ بلوچستان کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ریاست اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے رہیں تاکہ دشمن کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا جا سکے۔ یہ تعزیتی ریفرنس بلوچستان میں قومی اتحاد، دہشت گردی کے خلاف مکمل جنگ اور سراج رئیسانی جیسے عظیم لیڈروں کی قربانیوں کی یاد کو تازہ کرنے کا اہم موقع ثابت ہوئی۔