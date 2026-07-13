بھارتی فلم انڈسٹری کے معروف اداکار اور میزبان شیکھر سمن نے بالی ووڈ سپر اسٹار عامر خان کی تیسری شادی پر طنز و مزاح سے بھرپور تبصرہ کیا ہے، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور صارفین کی توجہ حاصل کر رہی ہے۔
عامر خان نے اپنی پہلی اہلیہ رینا دتہ اور دوسری اہلیہ کرن راؤ سے علیحدگی کے بعد 5 جولائی کو اپنی دیرینہ ساتھی گوری سپراٹ کے ساتھ ایک نجی تقریب میں شادی کی تھی۔ اس خبر کے سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر مختلف نوعیت کے ردِعمل دیکھنے میں آئے، جہاں بعض صارفین نے انہیں مبارک باد دی جبکہ کئی افراد نے اس فیصلے پر تنقیدی تبصرے بھی کیے۔
اپنے یوٹیوب چیٹ شو کے دوران شیکھر سمن نے مزاحیہ انداز اپناتے ہوئے کہا کہ عامر خان نے نئی نسل کو ایک اہم سبق دیا ہے کہ جب تک مطلوبہ منزل حاصل نہ ہو، کوشش ترک نہیں کرنی چاہیے۔ ان کے اس جملے پر پروگرام کے دوران قہقہے بھی لگائے گئے۔
انہوں نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ سیاست دانوں کو بھی عامر خان سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ ان کے بقول عام تاثر یہ ہے کہ سیاست دان اتحاد بنانے میں مہارت رکھتے ہیں، لیکن اگر اتحاد قائم رکھنے کا فن سیکھنا ہو تو اس کے لیے عامر خان کی مثال دی جا سکتی ہے۔
شیکھر سمن نے مزید طنزیہ انداز میں کہا کہ ایک طرف موجودہ حکومت ڈبل انجن نظام چلانے میں مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، جبکہ دوسری جانب عامر خان کامیابی کے ساتھ ’’ٹرپل انجن‘‘ چلا رہے ہیں، جس پر حاضرین بھی مسکراتے دکھائی دیے۔
دوسری جانب بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق عامر خان مستقبل میں ایک ایسا مشترکہ خاندانی گھر تعمیر کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں جہاں ان کی سابقہ اہلیہ کرن راؤ اور دونوں کے بیٹے آزاد بھی رہائش اختیار کر سکیں، تاکہ خاندان کے افراد کے درمیان تعلقات خوشگوار رہیں۔