فوجی جوانوں کی شہادت کو تنخواہ سے جوڑنا بے حسی ہے، وزیر دفاع کا مولانا کے بیان پر شدید ردعمل

جان کی قربانی کے پیچھے کسی نظریے، عقیدے، فرض اور وطن سے گہری وابستگی ہوتی ہے، ایکس پر ردعمل

ویب ڈیسک July 13, 2026
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وزیردفاع خواجہ آصف نے مولانا فضل الرحمان کے بیان کو بے حسی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ فوجی جوانوں کی وطن کیلیے قربانی کو تنخواہ سے جوڑنا شہدا کے لواحقین کے جذبات مجروح کرنے کے مترادف ہے۔

تفصیلات کے مطابق وزیر دفاع خواجہ محمد آصف مئ جمعیت علمائے اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ مولانا صاحب کہنہ مشق سیاست دان، ممتاز مذہبی رہنما ہیں، ان سے الفاظ کے انتخاب میں زیادہ ذمہ داری کی توقع کی جاتی ہے۔

وزیر دفاع نے کہا کہ فوجی جوانوں کی وطن کے لیے قربانی کو ان کی تنخواہ سے جوڑنا غیرمنصفانہ ہے، ایسا بیان شہداء اور ان کے خاندانوں کی دل آزاری کے مترادف ہے، کوئی شخص محض تنخواہ کے لیے اپنی جان نہیں دیتا۔

انہوں نے کہا کہ جان کی قربانی کے پیچھے کسی نظریے، عقیدے، فرض اور وطن سے گہری وابستگی ہوتی ہے، آپ کا حالات و واقعات یا طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، نظریے، وابستگی، محبت، قربانی کی توہین نہیں کر سکتے۔

وزیر دفاع نے کہا کہ اس وقت دہشتگردی کے خلاف جنگ جاری ہے، ماؤں کے جوان بیٹے بشمول افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے ادارے، سویلینز روز قومی پرچم میں لپٹے آ رہے ہیں،  ان کی قربانی کو تنخواہ کا نتیجہ قرار دینا سیاسی تنقید نہیں بلکہ اخلاقی بے حسی ہے۔

خواجہ آصف نے مزید کہا کہ مولانا صاحب نے ایک ادارے نہیں، ہزاروں شہداء، زخمیوں، بیواؤں، یتیم بچوں، سوگوار والدین کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔
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